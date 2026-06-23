Karácsony Gergely: Kitakarítjuk a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat Budapestről

Kitakarítjuk a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat Budapestről – közölte a főpolgármester kedden a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta a közösségi oldalán, hogy amikor a közműcégek takarékossági és hatékonysági célú összevonásával létrehozták a Budapesti Közműveket (BKM), elrendelték az alvállalkozói munkák fokozott ellenőrzését, és minden korábbinál szigorúbb beszerzési rendet érvényesítettek, amit azóta több cégük is átvett.

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő minden zöldterületre vonatkozó fenntartási munkát a BKM beszervezte, az alvállalkozókat innen „kiebrudalta”, így történt többek között az őrzés-védelem vagy a takarítás kapcsán is.

A temetők zöldfelület-fenntartásával kapcsolatban a BKM a Budapesti Rendőr-főkapitányságon büntető-feljelentést tett, aztán a Fővárosi Törvényszék előtt polgári peres eljárást indított az önkormányzat az elmúlt 10 év zöldfelület-fenntartási alvállalkozói teljesítéseivel kapcsolatban, kilenc vállalkozóval szemben – írta, hozzátéve, hogy a per jelenleg is folyamatban van.

Aztán a BKM tavaly másodszor is büntető-feljelentést tett az elmúlt 10 év időszakával kapcsolatban: a teljes, korábban zöldfelületi munkákra szerződött alvállalkozói körrel szemben a Budapesti Rendőr-főkapitányságon – sorolta.

Karácsony Gergely szerint a parkfenntartási maffiát úgy szorították ki, hogy felvettek 140 embert és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a munkákra.

„De emlékszünk még a parkolási maffiára is, és arra, amikor Tarlós István arról beszélt, hogy Orbán Viktor nem engedte neki a parkolás rendbetételét, mert az politikai feszültségeket eredményezett volna. Mi pedig most megtesszük az ügyben az utolsó lépést, amikor jövő hónapban eltüntetjük a parkolási maffiát sok éven keresztül hizlaló parkoló-automatákat a városból” – fogalmazott a főpolgármester.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester sajtótájékoztatót tart a Városháza parkban 2026. június 19-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)