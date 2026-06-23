Kamatdöntő ülést tart ma a monetáris tanács

Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot csökkent az MNB. A testület megtárgyalja az Inflációs jelentés végleges verzióját is.

Az OTP Global Markets elemzői kiemelték, hogy kamatcsökkentést várnak, és megjegyezték, hogy a jelenlegi erős forintárfolyam nagymértékben hozzájárul a korábban makacs infláció megtöréséhez, illetve ahhoz, hogy a 11 százalékos minimálbér emeléshez és a választások előtti jelentős fiskális kereslet élénkítéshez kapcsolt inflációs kockázatok végül nem következtek be. Így az inflációs folyamatok az év eleje óta kedvezően alakulnak.

Hozzátették: a nemzetközi olajárak beesésével az utolsó akadály is elhárult a kamatcsökkentések elől, így a kérdés inkább a csökkentés mértéke lesz.

Akár egy 50 bázispontos csökkentés esélye is megjelent az árazásban, ami az év végéig – a keddivel együtt – 4 kamatvágást valószínűsít az OTP elemzői szerint. Ezt 2027-ben további 1-2 lépés követheti, ugyanakkor ezt még erősen befolyásolhatja az októberre ígért középtávú költségvetési pálya, ami igazolhatja, vagy megingathatja a megelőlegezett befektetői bizalmat a gyors euróbevezetéssel kapcsolatban. Emellett az ősz folyamán, vagy akár már a most megjelenő friss Inflációs jelentésben is érdemes lesz arra figyelni, hogy a jegybank hogyan kommunikál az inflációs cél esetleges csökkentéséről – írták. Amennyiben ezek az őszi események megerősítik a gyors magyar euróbevezetési „sztorit”, úgy a magyar kamatcsökkentési ciklus az euró kamatszint közelében érhet véget.

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A CIB Bank MTI-nek küldött elemzésében azt írta, hogy a vártnál kedvezőbb inflációs adatot követően az MNB-nek nem sok érve maradt a változatlan kamatszint mellett. Egyrészt a külső inflációs nyomás erősebb, ami miatt a nagy jegybankok kamatpályája az év elején vártnál magasabban alakul. Másik oldalról nézve azonban országkockázati prémiumunk tartósan csökkenni látszik, így megnyílt a tér a masszív pozitív egyidejű reálkamat szint fokozatos mérséklésére. Júniusban a 25 bázispontos kamatcsökkentés a CIB elemzői szerint biztosra vehető, amit az év további részében újabb lazító lépések követhetnek.

A piaci folyamatok és az inflációs pálya alapján ennél nagyobb vágás is „beleférne”, ha azonban az MNB tartja magát a korábban kommunikált óvatos, körültekintő hozzáállásához, a fokozatosabb pálya valószínűbb. Év végére a bank alapelőrejelzése 5,5 százalékos irányadó kamatot tartalmaz, a kockázatok az ennél alacsonyabb szint irányába erősebbek.

A testület legutóbbi, májusi ülésén 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamatfolyosó két szélét. A kamattartás megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25 százalékra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is.

A májusi ülésről közzétett jegyzőkönyv szerint egy ellenszavazat mellett döntöttek a kamattartásról a testület tagjai. A májusi kamatdöntés során két döntési javaslatot tárgyaltak, az alapkamat változatlanul, 6,25 százalékos szinten tartását és az alapkamat 25 bázispontos, 6,00 százalékra történő mérséklését. Az alapkamat változatlanul tartását 10 tanácstag támogatta, Gottfried Péter az alapkamat 6,00 százalékra csökkentésére voksolt a jegyzőkönyv szerint.

Kiemelt kép: A Magyar Nemzeti Bank (MNB) épülete 2025. március 25-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)