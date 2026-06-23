Hat embert vett őrizetbe az NKA-támogatások ügyében a NAV, köztük van Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere

A NAV közleménye szerint a pénzügyi nyomozók korábban kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. Az elmúlt időszakban a tényállás teljes körű tisztázása érdekében jelentős számú tanút hallgattak ki, továbbá elemezték és értékelték a lefoglalt, nagy mennyiségű elektronikus adatot.
„Az ügyben jelentős előrelépést tettek a pénzügyi nyomozók:
június 23-án bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hat embert állítottak elő”
– írta a hatóság.
Hozzátették: az érintettek korábban az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak.
A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján
az eljárás alá vont személyeket 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki
– olvasható a közleményben.
„Halad előre a Hankó-botrány felderítése” – kommentálta az őrizetbe vételről szóló hírt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.
Tarr Zoltán hangsúlyozta: „a nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését”.
A 24.hu hírportál információi szerint
az őrizetbe vettek között van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere.
A politikus védője a lap megkeresésére megerősítette az információt. Papp Gábor elmondta, hogy Bús Balázst gyanúsítottként hallgatták ki, ügyfele részletes vallomást tett.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Róka László)