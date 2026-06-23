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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Folytatódik a kánikula, helyenként azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok

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Szerző: hirado.hu
2026.06.23. 07:23

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A gomolyfelhő-képződés mellett alapvetően sok napsütés várható. Zápor, zivatar kevés helyen, kissé nagyobb eséllyel a nyugati és a keleti határszélen, valamint a középső megyékben alakulhat ki – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

 A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul,

de hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, a magasabban fekvő részeken melegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

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