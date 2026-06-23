Folytatódik a kánikula, helyenként azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok

Kép forrása: met.hu

Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul,

de hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, a magasabban fekvő részeken melegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: Egy nő és kislánya hűsíti magát az Erzsébet téri Akvárium Klub tetõmedencéjénél Budapesten 2023. július 10-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)