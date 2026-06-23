Fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest rendőrfőkapitánya a hétvégére

Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére a hétvégére – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a fokozott ellenőrzés – amelyet június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig rendeltek el – célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása.

Harminchat ország magyarországi képviselete és nyolc Magyarországon is működő külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot hétfőn a szombaton kezdődő 31. Budapest Pride kapcsán. Az aláírók üdvözölték az új kormány álláspontját, amely szerint Magyarország minden magyar otthona, és mindenki érezheti úgy, hogy helye van a nemzetben.

A több külképviselet által a Facebookon megosztott közleményben azt írták, az aláíró nagykövetségek és kulturális intézetek megerősítik, hogy támogatják a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LGBTQI+) személyek emberi jogait Magyarországon és világszerte.

Kiemelt kép: Az LMBTQ-közösség fesztiválja, a 23. Budapest Pride felvonulásának résztvevői gyülekeznek a fővárosi Városligeti fasorban 2018. július 7-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)