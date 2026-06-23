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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki az Erzsébet hídról pride-zászlókat a Dunába dobó férfit

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 14:23

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Elfogta és gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki az Erzsébet hídról zászlókat dobott a Dunába – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

A BRFK azt írta, hogy

az 58 éves mogyoródi férfit június 22-én az esti órákban otthonában fogták el, majd előállítása után rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik

– közölte a rendőrség.

Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében a szombaton tartandó Pride-felvonulás kapcsán azt írta: a szabadság és az elfogadás közös ügyünk. A főpolgármester megköszönte „az ingyenreklámot annak, aki lelopta” az Erzsébet hídról a kihelyezett pride-zászlókat. Közölte azt is, hogy a szombati felvonulás délután három órakor indul az Operától, majd az újra fellobogózott Erzsébet hídon keresztül halad a Vérmezőig.

Kiemelt kép: Shutterstock

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