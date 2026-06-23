Elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki az Erzsébet hídról pride-zászlókat a Dunába dobó férfit

Elfogta és gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki az Erzsébet hídról zászlókat dobott a Dunába – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

A BRFK azt írta, hogy az 58 éves mogyoródi férfit június 22-én az esti órákban otthonában fogták el, majd előállítása után rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik – közölte a rendőrség. Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében a szombaton tartandó Pride-felvonulás kapcsán azt írta: a szabadság és az elfogadás közös ügyünk. A főpolgármester megköszönte „az ingyenreklámot annak, aki lelopta” az Erzsébet hídról a kihelyezett pride-zászlókat. Közölte azt is, hogy a szombati felvonulás délután három órakor indul az Operától, majd az újra fellobogózott Erzsébet hídon keresztül halad a Vérmezőig. Kiemelt kép: Shutterstock