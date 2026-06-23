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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A versenyképesség erősítése a szlovák elnökség egyik fő célja – jelentette be a V4-csúcson Robert Fico

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 20:54

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés (V4) július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja – mondta a szlovák miniszterelnök a V4-csúcson kedden Gödöllőn.

Robert Fico a Grassalkovich-kastélyban tartott csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón kiemelte, azt szeretnék, hogy a négy ország ismét nagyon erős legyen.

Az Európai Unió versenyképességének fő problémáját a magas energiaárak jelentik,

a villamos energia árát mindenképpen csökkenteni kell az EU-ban

– húzta alá.

A szlovák kormányfő szerint fontos, hogy a V4-ek a jövőben koordinációs találkozókat tartsanak az Európai Tanács ülései előtt, hiszen több kérdésben, például a migrációs paktum ügyében közös álláspontot képviselnek.

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Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

visegrádi négyek Robert Fico GödöllőMagyarországSzlovákia

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