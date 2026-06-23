A versenyképesség erősítése a szlovák elnökség egyik fő célja – jelentette be a V4-csúcson Robert Fico

Robert Fico a Grassalkovich-kastélyban tartott csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón kiemelte, azt szeretnék, hogy a négy ország ismét nagyon erős legyen.
Az Európai Unió versenyképességének fő problémáját a magas energiaárak jelentik,
a villamos energia árát mindenképpen csökkenteni kell az EU-ban
– húzta alá.
A szlovák kormányfő szerint fontos, hogy a V4-ek a jövőben koordinációs találkozókat tartsanak az Európai Tanács ülései előtt, hiszen több kérdésben, például a migrációs paktum ügyében közös álláspontot képviselnek.
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Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)