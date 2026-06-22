Videóra vették, ahogy a szabályosan közlekedő taxi elé ugrik egy turista Budapesten

A Budapesti Autósok Közössége egyik olvasója, egy budapesti taxisofőr küldte el fedélzeti kamerájának felvételét, amelyen egy közlekedési baleset látható a Soroksári úton.

A sofőr szabályosan haladt, amikor egy külföldi állampolgárságú gyalogos az úttesten, nem kijelölt gyalogos-átkelőhelyen futott elé. A taxis már nem tudta elkerülni az ütközést, a gyalogost elgázolta. A sofőr elmondása szerint a baleset következtében a férfi nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett – írták honlapjukon a Budapesti Autósok.

A taxis szerint a helyszínelő rendőrök is azt közölték vele, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem terheli felelősség a történtekért. A taxiban jelentős anyagi kár keletkezett. A sofőr azt állítja, hogy járműve több helyen is megsérült, javítása miatt akár egy-két hónapig sem tud dolgozni.

Elmondása szerint a gyalogos közölte vele, hogy nem rendelkezik biztosítással, és úgy fogalmazott: „csináljanak, amit akarnak”.

A taxis attól tart, hogy hiába próbálja később érvényesíteni kárigényét, annak megtérítésére kevés esélye lesz.

Amennyiben a hatósági eljárás is megállapítja, hogy a balesetért kizárólag a gyalogos felelős, a taxis a kárát polgári jogi úton követelheti a károkozótól. Ez azonban a gyakorlatban korántsem jelent garanciát a pénz megtérülésére. Ha a károkozónak nincs biztosítása, végrehajtható vagyona vagy igazolt jövedelme, a követelés érvényesítése rendkívül nehézkes, különösen akkor, ha külföldi állampolgárról van szó.

Kiemelt kép: budapestiautosok.hu