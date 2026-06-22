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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Tömeges balesetéknél bevethető speciális gépjárművet adott át a Magyar Vöröskereszt a mentőszolgálatnak

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.22. 16:29

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak (OMSZ) hétfőn.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a szervezet budapesti székházában tartott eseményen felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus-járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg.

Constantinovits Miklós, az OMSZ megbízott főigazgatója úgy fogalmazott, a két szervezet több mint száz éve szolgálja az emberi élet és az egészség védelmének ügyét.

A most átadott speciális, tömeges sérülésekkel járó baleseteknél, katasztrófáknál bevethető gépjárművet kifejezetten a rendkívüli helyzetekre tervezték,

képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a szükséges eszközöket, mentősöket – ismertette.

Kiemelt kép forrása: Magyar Vöröskereszt /Facebook

Magyar Vöröskereszt Országos Mentőszolgálat Magyarország

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