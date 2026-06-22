Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az alaptörvény módosítását

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását hétfőn, amelynek – indoklása szerint – célja, hogy Magyarországon újra működjenek a jogállami garanciák: legyen valódi alkotmányos kontroll, független igazságszolgáltatás, átlátható közpénz-kezelés és olyan demokratikus rendszer, amelyben a választói felhatalmazás valódi kormányzati cselekvést tesz lehetővé. A tervezet elérhető a kormány honlapján, a véleményeket szombatig várják.

Az indoklás szerint a 2011. április 25-én elfogadott alaptörvény hatályának több mint tizennégy éve alatt nem tudta betölteni azt a feladatot, amit Magyarország alkotmányának kellene: nem a közhatalom végső korlátja és őre, hanem az aktuális pártpolitikai célkitűzések végrehajtásának eszköze, nem a jogrendszer legmagasabb szintű törvénye, hanem szabadon módosítható szabály, nem a közös értékek kifejezője, hanem a politikai harcban alkalmazott fegyver, nem a demokrácia működésének elősegítője, hanem a jövőbeli demokratikus többségek legitim döntéshozatalának akadálya volt.

Az alaptörvény nem az egység, hanem a megosztottság szimbóluma volt

– fogalmaztak.

Kiemelték, hogy emiatt új alkotmányra van szükség, de annak elfogadása nem történhet újra egyoldalúan, a másik oldal kizárásával, hanem alapos előkészítésen, széles körű egyeztetésen, inkluzív alkotmányozási folyamaton kell, hogy alapuljon, ugyanakkor a jelenlegi alaptörvény nem maradhat változatlan addig, amíg egy valóban közös új alkotmányt tud az Országgyűlés elfogadni.

Jelezték azt is, hogy az alaptörvény tizenhetedik módosítására irányuló javaslat még nem teljes körű alkotmányos reform, először azokra a szabályokra koncentrálnak, amelyek a „jogállami demokrácia” működéséhez elengedhetetlenek.

A tervezet szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget, a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása pedig megszűnne, és az Országgyűlés 30 napon belül új államfőt választana.

A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, valamint azt, hogy a testület ezentúl saját tagjai közül választhatna elnököt, továbbá megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét.

Emellett a bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.

Létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely segítené a közvagyon védelmét és a jogellenesen felhasznált közpénzek visszaszerzését, és hatályon kívül helyeznék „a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását, hogy a közvagyon útja ne legyen jogi trükkökkel elrejthető”.

Csökkentenék továbbá a sarkalatos törvényeknek, azaz azoknak az ügyeknek a számát, amelyekhez kétharmados döntés kell, és felülvizsgálnák az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályait annak érdekében, hogy ezek a szervek ne kerülhessenek indokolatlanul távol a demokratikus ellenőrzéstől.

A tervezet megtekinthető a https://egyeztetes.kormany.hu/egyeztetes/tarsadalmi-parbeszed-az-alaptorveny-17-modositasarol oldalon. A véleményeket június 30-ára kiértékelik és nyilvánosságra hozzák.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt jelentette be a társadalmi egyeztetés indítását (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)