Pride-zászlót dobott valaki a Dunába az Erzsébet-hídról – a rendőrség rongálás miatt nyomoz az ügyben

Az egyik közösségi portálra felkerült videó tanúsága szerint valaki a budapesti Erzsébet-hídról egy szivárványos zászlót dobott a Dunába. A Főpolgármesteri Hivatal feljelentést tett, a BRFK rongálás gyanújával indított nyomozást, a Mi Hazánk alelnöke pedig kifizetne egy ezért a cselekményért kiszabandó esetleges bírságot.

A Telexen elérhető cikk szerint a portál egyik olvasója jelezte, hogy már nincsenek Pride-zászlók a budapesti Erzsébet hídon, ezért kérdéseket küldtek a fővárosnak. A Főpolgármesteri Hivatal válaszában azt írta, hogy a hír sajnos igaz, és feljelentést tesznek az ügyben. Majd úgy fogalmaztak:

„A szándékos rongálás gyanítható.”

Közölték azt is, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, hiszen „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.

Időközben a Redditre felkerült egy videó, amin az látszik, hogy valaki leszed, majd a Dunába dob egy zászlót a hídról – olvasható a telex.hu oldalon elérhető cikkben.

Szabó Bettina, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtóügyeletese a hirado.hu megkeresésére válaszolva arról tájékoztatott, hogy az ügyben az V. kerületi rendőrkapitányság rongálás gyanúja miatt indított nyomozást

A Telex a cikkben emlékeztetett: június 27-én lesz a következő Budapest Pride, amit a szervezők a gyülekezési törvény előírásának megfelelően május 27-én bejelentettek a rendőrségen. A Pride szervezői szerint „a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása, vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül”.

Mint ismert, a parlament 2025 márciusában szavazta meg azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltották a Pride-ot és az ahhoz hasonló rendezvényeket, ezzel korlátozva a gyülekezési jogot. Ez alapján tilos volt olyan gyűlést tartani, amely – mint a törvény fogalmaz –

„a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.

Karácsony Gergely főpolgármester önkormányzati rendezvényként hirdette meg a 2025-ös Pride-ot, amit a rendőrség gyűlésként értelmezett, és megtiltott. Aztán a tiltás ellenére minden idők legnagyobb Pride-ját tartották Budapesten. A Pride szervezése miatt büntetőügy indult Karácsony ellen, de az ügyészség végül ejtette a vádat.

Kapcsolódó tartalom Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel és a pécsi szervezőkkel szemben a Pride kapcsán A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, országgyűlési képviselő vasárnap este közzétett Facebook-bejegyzésében a történtekre reagálva úgy fogalmazott:

„Kifizetem a szivárványos rongyok eltávolításáért járó bírságot”

Az ellenzéki politikus egyebek között azt írta: Budapest mindenkié! – ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa az Erzsébet hidat egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom, mint pl. az LMBTQSTB-lobbi a zászlóival. Érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt, bár ízlésem szerint a kukában volna a helyük, a rendőrség páratlanul gyors fellépése miatt érthető a Duna segítségének igénybevétele is, hiszen ennyi zászlóval már nem lehet elszaladni.

Novák Előd a posztban a téma kapcsán mind Karácsony Gergely főpolgármestert, mind Magyar Péter miniszterelnököt, mind pedig az előző Fidesz-kormányt élesen bírálta, egyben arra hívta fel a figyelmet, hogy „Családi büszkeség menete” néven egésznapos programmal, pozitív üzenettel válaszolnak az „LMBTQSTB-propagandafelvonulásra” két héttel később pedig, a népesedés világnapján, július 11-én, 10 órától a budapesti Szentháromság téren gyülekeznek, a budai várban, az Anya-Ország Alapítvány szervezésében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)