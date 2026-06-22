Országos reklámellenőrzést indít a fogyasztóvédelmi hatóság: az influenszereket és az alkoholhirdetéseket is vizsgálják

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal együttműködve az idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése – közölte a hatóság az MTI-vel hétfőn.

A fogyasztóvédelmi hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2 százalékában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6 százalékos javulást jelent- idézték fel.

Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata.

Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is – ismertették.

Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, reklámújságok, szórólapok, valamint a rádióban, televízióban és az interneten megjelenő reklámok.

A vizsgálatok a közösségi médiafelületeket is érintik: amennyiben a hatóság influenszerek által közzétett, jogszabályba ütköző reklámokat észlel, azokat szintén hatósági ellenőrzés alá vonja – emelték ki.

Hozzátették, hogy bár az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a vállalkozások többsége tisztában van az általános reklámszabályokkal, ugyanakkor továbbra is indokolt a rendszeres ellenőrzések fenntartása.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)