Országos reklámellenőrzést indít a fogyasztóvédelmi hatóság: az influenszereket és az alkoholhirdetéseket is vizsgálják

A fogyasztóvédelmi hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2 százalékában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6 százalékos javulást jelent- idézték fel.
Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata.
Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is – ismertették.
Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, reklámújságok, szórólapok, valamint a rádióban, televízióban és az interneten megjelenő reklámok.
A vizsgálatok a közösségi médiafelületeket is érintik: amennyiben a hatóság influenszerek által közzétett, jogszabályba ütköző reklámokat észlel, azokat szintén hatósági ellenőrzés alá vonja – emelték ki.
Hozzátették, hogy bár az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a vállalkozások többsége tisztában van az általános reklámszabályokkal, ugyanakkor továbbra is indokolt a rendszeres ellenőrzések fenntartása.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)