Nyugtaadás hiánya miatt bírságra számíthatnak a Facebook-csoportokban sportcipőkkel kereskedők – közölte az adóhatóság

Nyugtaadás elmulasztása miatt akár milliós bírságot is kiszabhatnak azokra a kereskedőkre, akik zárt Facebook-csoportokban limitált utcai sportcipőket árultak - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint a sneaker-ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon – elsősorban Facebook-csoportokban – zajlik. Míg egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, és azt lényegében saját webáruházként működtetik, addig mások már működő, jól bejáratott zárt csoportokhoz csatlakozva kínálják eladásra portékájukat. A termékek népszerűségét jól mutatja, hogy ezek a zárt Facebook-csoportok jellemzően több tízezres követői táborral rendelkeznek – írták.

Mint olvasható,

a NAV ellenőrei ötször rendeltek sportcipőket és papucsokat ilyen zárt Facebook-csoportokból, azonban nyugtát vagy számlát egyszer sem kaptak.

A NAV közölte: a kiválasztott eladók már hosszabb ideje, rendszeresen kereskedtek a Facebook-csoportokon keresztül, az egyikük a gazdasági tevékenységhez szükséges adószámot sem váltotta ki. Egy másik eladó jelentős, több tízmilliós éves árbevételét úgy érte el, hogy a készpénzes vásárlásokról szinte soha nem állított ki bizonylatot. Volt olyan eladó, aki a lábbelik beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, a termékek eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet.

A nyugtaadás elmulasztása miatt a vállalkozók akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak

– írták.

Közölték: az adóhivatal a Facebookon nagyüzemben üzletelő sneaker-kereskedőkkel szemben folytatja a vizsgálatot, és ellenőrzés keretében állapítja meg a be nem vallott és meg nem fizetett adó mértékét. A bevételeltitkolás miatt ilyen esetekben az adóbírság maximális mértéke az adóhiány (eltitkolt adó) kétszáz százaléka. Igazolatlan eredetű áru esetén a forgalmi érték negyven százaléka a bírság, de ha hamis a sneaker, akkor a kereskedőknek a szabálysértési vagy a büntetőjogi következménnyel is számolnia kell – olvasható a NAV közleményében.

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