Négy 70 év feletti tagja van az Alkotmánybíróságnak, akiknek ezért megszűnik majd a megbízatása

Négy 70. életévét betöltött tagja van az Alkotmánybíróságnak, köztük Polt Péter, a testület elnöke.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben bejelentette a Tisztítótűz művelet elindítását Magyarország „orbáni maffiától” történő megszabadítása érdekében, továbbá azt is, hogy visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása.

Az alkotmánybírókra vonatkozó szabályozás eredetileg, a rendszerváltás idején 70 éves életkorban maximálta felső határt. A 2011-ig hatályos alkotmánybírósági törvény szerint

„Az Alkotmánybíróság tagja a 70. életévének betöltésekor nyugállományba vonul.” Ez a korlát 2011-ben szűnt meg és jelenleg sincs ilyen szabály. A hatályos alaptörvény szerint „Az Alkotmánybíróság tizenöt tagból álló testület, amelynek tagjait az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja.”

Az Ab honlapján olvasható életrajzok szerint a 15 alkotmánybíró közül betöltötte 70. életévét Polt Péter jelenlegi elnök és további három alkotmánybíró: Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI)