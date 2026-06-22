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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Mávinform: Jelentős késések a győri fővonalon

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.22. 06:46

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A győri fővonalon akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok – közölte a Mávinform az MTI-vel hétfő reggel.

A társaság közlése szerint a nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé, Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.

Az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek, míg Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok járnak. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek

A fennakadás végéig a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket, a győri fővonalon pedig ez idő alatt valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető – közölték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre)

közlekedésmenetrend MÁV-csoport

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