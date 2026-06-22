Magyar Péter: Az új köztársasági elnök azzal vállalja a megbízatást, hogy ideiglenes is lehet

Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet – jelentette ki a miniszterelnök a 444.hu-nak adott hétfő esti élő interjúban.

Magyar Péter közölte: elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat, majd az emberekkel folytatott konzultáció, ami várhatóan egy évet vagy egy kicsivel több időt vesz igénybe. A most hatályos Alaptörvény megszűnése után a köztársasági elnök megbízatása is megszűnhet – tette hozzá a kormányfő.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben vagy a régi szabályok szerint, vagy teljesen új szabályok szerint, közvetlenül, vagy közvetve, a jelenlegi, vagy kibővített hatáskörök mellett történik meg az új köztársasági elnök megválasztása.

Magyar Péter szerint ez lehet lehet ugyanaz a köztársasági elnök is, akit Sulyok Tamás távozása után megválaszt az Országgyűlés. A szabályok megváltozása esetén pedig megteheti, hogy elindul egy közvetlen elnökválasztáson is – tette hozzá a kormányfő, megjegyezve: az sem lenne baj, ha az új államfő kormánytag lenne, de jöhet teljesen kívülről is.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Országház Vadásztermében 2026. június 22-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)