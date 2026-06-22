Magyar Péter: Augusztus 20. előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak

Augusztus 20., a nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

A kormányfő közölte: az Alaptörvény úgy szól, hogy az Országgyűlésnek az előző köztársasági elnök mandátumának megszűnését követő 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. „Ez lehet valamikor július végén, lehet augusztus elején, egyáltalán nem kell betartani a 30 napot, sőt az az érdeke nyilván az országnak, hogy minél gyorsabban legyen” – tette hozzá.

Hangsúlyozta,

igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, ami nem azt jelenti, hogy valaki pártatlan vagy pártok fölött álló,

és örülnek, ha őt az ellenzéki pártok is megszavazzák. Megjegyezte, a képviselők ötöde jelölhet köztársasági elnököt, az ellenzék is jelölhet.

Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatója, 2026. június 22.

Magyar Péter szólt arról is, hogy úgy számolnak, jó esetben jövő nyár elején már lehet új, népszavazással megerősített Alaptörvénye Magyarországnak.

„Lehet, hogy ez hosszabb idő lesz, de nem az idő a fontos, hanem a minőség és a tartalom, azt szeretnénk, ha tényleg egy olyan alkotmánya lenne az országnak, amit mindenki el tud jó szívvel fogadni” – mondta.

A kormányfő kiemelte, hogy

nagyobb beleszólása lesz a bíróknak abba, hogy ki lesz a Kúria és az Országos Bírói Hivatal vezetője.

Magyar Péter úgy vélte, ez senkinek nem lehet kifogásolható, sem a Velencei Bizottságnak, sem Brüsszelnek, sem Strasbourgnak. A kormányfő azt is elmondta, hogy bekerül az Alaptörvénybe a Kúria és az OBH elnökének az esetleges visszahívása, mert az Alaptörvényben nem minden volt benne ennek kapcsán.

Arra számítunk, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania és le is fog mondani

– mondta hétfőn sajtótájékoztatón Magyar Péter.

A kormányfő úgy fogalmazott, ha ez mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani.

A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvoj-üggyel.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökeinek elmozdításáról, leváltásáról is konzultáltak a frakcióval, de arra jutottak, hogy először „túllesznek” a hétfőn bejelentett, 17. alaptörvény-módosításon, és majd utána megvizsgálják ezeket az intézményeket is.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Országház Vadásztermében 2026. június 22-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)