Igaz a hír: Gyurcsány Ferenc Ecsegre költözik egy 200 éves, egykori malomépületbe

„Új lakóval gazdagodik Ecseg! Az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök úr ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton szeretném megerősíteni, hogy a hír igaz” – írta közösségi oldalán a település polgármestere, Baráth Éva. A hírt Gyurcsány Ferenc is megerősítette a Facebookon.

Baráth Éva azt is elárulta, hogy személyesen is találkozott Gyurcsánnyal, ahol kiderült, „bár a közeljövőben még nem tervezik az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándékuk. Jelezték továbbá, hogy a jövőben részt kívánnak venni a település életében, és látogatni fogják a közösségi rendezvényeket.”

„Bízunk benne, hogy az új tulajdonosok megelégedésére szolgál majd a nálunk eltöltött idő, és ezúton is üdvözöljük őket a településen” – írta a nógrádi falu polgármestere. Megjegyezte, a protokoll szerint a magas közjogi méltóságot betöltött személyeket életük végéig megilleti a pozíciójukból fakadó megszólítás.

Gyurcsány Ferenc pedig azt írta, egyelőre Budapesthez kötődnek a mindennapjai, főleg az ötödikes, most 11 éves gyermeke, Marci miatt. De két dolog biztosan változik: „egyrészt ősszel átköltözünk Pestre, Zuglóba, egy, a múlt század elején épült bérház egyik lakásába, másrészt amikor csak lehet, Ecsegen töltjük az időnket”.

Az ecsegi házról elmondta, az egy nagyjából kétszáz éves, egykori malomépületet. „A száz négyzetméteres házon és a telken lesz elég munka, amit most kifejezetten várok is. Olvasás és írás mellett a következő pár évben ezzel fognak telni az ecsegi napjaink… Nem fogunk bezárkózni. Élni fogunk a faluval, a faluban” – zárta bejegyzését az egykori miniszterelnök.

Kiemelt kép: (Forrás: Facebook/ Gyurcsány Ferenc)