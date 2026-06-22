Hétfőn a napos reggel után heves fordulat jön: több hullámban csaphatnak le a zivatarok

A déli óráktól egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar – nagyobb számban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre – közölte a HungaroMet.
Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Estétől csökken a csapadékgócok számossága.
Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon élénkül meg, néhol megerősödhet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 35 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az egész országra elsőfokú figyelmeztető jelzést adtak ki zivatar miatt.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Nyíregyháza.hu)