Hétfőn a napos reggel után heves fordulat jön: több hullámban csaphatnak le a zivatarok

A felhős részeken csökken a felhőzet és a nap első felében még általában gyengén felhős, napos idő várható, csak kevés helyen alakulhat ki csapadékgóc.

A déli óráktól egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar – nagyobb számban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre – közölte a HungaroMet.

Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Estétől csökken a csapadékgócok számossága.

Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon élénkül meg, néhol megerősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 35 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az egész országra elsőfokú figyelmeztető jelzést adtak ki zivatar miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Nyíregyháza.hu)