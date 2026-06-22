Hat vármegyében lesz szúnyoggyérítés ezen a héten – közölte a katasztrófavédelem

A héten Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés – közölte a katasztrófavédelem hétfőn.

Azt írták, hogy a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan.

Megjegyezték, hogy

a legtöbb térségben csak elszórtan, kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális, élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel.

Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztalttól.

A két érintett térségben repülőről, granulátum formában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan, a vízben fejti ki a hatását – tették hozzá.

Kapcsolódó tartalom Szúnyogirtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)