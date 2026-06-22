Fidesz: milyen jogalappal akarja elmozdítani a kormány Sulyok Tamás köztársasági elnököt?

Az azonnali kérdések zárásaként a Fidesz arra várt választ, hogy a kormány milyen jogalappal akarja elmozdítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A kérdések során a képviselők a GMO-mentességről, a határvadászokról és a vidéki otthonteremtési támogatásról, beszéltek a parlamentben.

Fidesz: milyen jogalappal akarják elmozdítani Sulyok Tamást?

Szűcs Gábor (Fidesz) azt kérdezte az igazságügyi minisztertől, hogy mit mondana Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, ha találkoznának? A politikus kijelentette, a miniszter egy olyan kormánynak a tagja, ami politikai alapon akarja elmozdítani az államfőt.

Az ellenzéki képviselő azt kérdezte,

milyen jogalappal akarják elmozdítani Sulyok Tamást, akinek a megbízatás 2029-ig szól.

Ha csak azért módosítanak egy jogszabályt, hogy valakit eltávolítsanak, az nem éppen jogállami – jelentette ki.

Görög Márta igazságügyi miniszter azt felelte, hogy a kérdés megválaszolásához előzetes kérdések szükségesek. Ezek a kérdések úgy hangzanak, hogy mit kellett volna mondania Sulyok Tamásnak, mit nem mondott Sulyok Tamás, mit mondtak a választók április 12-én, illetve az azóta eltelt időben mit és miért mondott Sulyok Tamás – sorolta.

A kormány továbbra is tiszteli a köztársasági elnök intézményét és azokat az alkotmányos jogköröket, amelyekkel az alaptörvény felruházta – jelentette ki. Azonban minden egyes demokratikus intézményhez kapcsolódó jogkört Magyarország érdekében és felelősen kell megvalósítani – fogalmazott.

Az egyik elsődleges cél a jogállamiság helyreállítása, aminek egy nagyon fontos eszköze az, amit a miniszterelnök is megjelenített hétfői beszédében, vagyis hogy

elindul egy széles körű alkotmányozási folyamat

– jelentette ki.

Fidesz: hogyan kívánja megvédeni a kabinet jó minőségű magyar termékeket?

A kérdések sorát nyitó Koncz Zsófia (Fidesz) azt mondta, abban teljes az egyetértés, hogy minden magyar családnak joga van a jó minőségű és ellenőrzött mezőgazdasági termékekhez. Számukra nagy biztonságot jelentett az, hogy az elmúlt húsz évben politikai konszenzus volt arról, hogy védelmezni kell a GMO-mentes mezőgazdaságot – tette hozzá. Ehhez képest

a Tisza Párt EP-képviselői néhány napja megszavazták, hogy az újfajta génszerkesztési eljárással előállított növények nagy részére nem vonatkoznak majd az eddigi GMO-szabályok, vagyis a fogyasztók nem fogják tudni, ha génmódosított alapanyagból készített terméket tesznek a családi asztalra

– emelte ki.

Hogyan kívánja a kormány az európai rendeletet összhangba hozni a magyar alaptörvénnyel, illetve hogyan kívánja megvédeni a kabinet a jó minőségű magyar termékeket és mit üzen a magyar gazdáknak? – kérdezte.

Bóna Szabolcs agrárminiszter azt felelte, hogy ahol egészségügyi, környezeti vagy mezőgazdasági kockázat merül fel, ott nem lehet gyengíteni a garanciákat.

A kormány álláspontja világos és változatlan,

az alaptörvényben rögzített GMO-mentes magyar mezőgazdaság, a magyar családok élelmiszerbiztonsága és a magyar gazdák védelme továbbra is kiemelt prioritás

– szögezte le.

Simicskó István (KDNP) arról beszélt: a nyár folyamán sok határvadász szerződése lejár, és az állományban nagy a bizonytalanság. Hangsúlyozta, hogy a határvadászok munkájára szükség van a fizikai biztonságunk és a határ védelme érdekében. Azt kérdezte, meghosszabbítják-e a lejáró szerződéseket, vagy más állomány kategóriába kerülnek a határvadászok. Azt is kérdezte, kívánják-e folytatni a toborzást, illetve

hogyan fogja ellátni a kormány a határ élő erős őrzését.

Pósfai Gábor belügyminiszter válaszában ismertette: a 2026-os évben összesen 356 határvadász szerződése járt vagy jár le, ebből a nyár folyamán, szeptember 9-ig 233. Közülük 220 határvadász szerződését már meghosszabbították. A fennmaradó 13 esetből 9-nél a munkavállaló kérésére, 4-nél munkáltatói döntés alapján nem hosszabbították meg a szerződést. Év végéig további 123 határvadász szerződése fog lejárni, ezeket a szerződéseket is meg kívánják hosszabbítani. A határvadászok lejáró szerződésének hosszabbítása ütemezetten, tervezetten történik. Eddig csekély számban nem hosszabbították meg a szerződéseket, és általában a munkavállalók kérésére nem történt hosszabbítás – összegzett.

Mi Hazánk: meghosszabbítja-e a kormány a vidéki otthonteremtési támogatás igénylésének határidejét?

Szabadi István (Mi Hazánk) emlékeztetett: az állami lakásfelújítási támogatások közül már csak a vidéki otthonfelújítási támogatás érhető el, és azt is csak június 30-ig lehet igényelni.

Azt kérdezte: meghosszabbítja-e a kormány a vidéki otthonteremtési támogatás igénylésének határidejét, illetve, ha igen módosítanak-e a feltételeken és az igényelhető támogatás összegén? Azt is kérdezte, amennyiben nem kívánják meghosszabbítani programot, mikor és milyen feltételekkel vezetnek be családi energetikai programot?

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában kiemelte: a kormány célja, hogy évente 100 ezer magyar otthon felújítását segítsék kiszámítható programmal, finanszírozással és kiszámítható szakmai háttérrel. Azt is mondta: meg kell vizsgálni, hogy az eddigi támogatási konstrukciók valóban elérték-e a kitűzött céljaikat, és a rendelkezésre álló közpénzek a lehető leghatékonyabban hasznosultak-e, valamint, hogy a támogatások valóban azokhoz jutottak-e el, akiknek a legnagyobb szükségük volt erre. A vidéki otthonfelújítási program esetében is ezt az értékelést végzik – mondta.

Kiemelt kép: Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)