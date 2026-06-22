Fidesz: A kormányfő hagyja abba a fenyegetőzést és félelemkeltést

„A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához” – írta a Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója hétfőn.

Havasi Bertalan az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmazott: a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy „a miniszterelnöknek elment az esze”. Ennek jelei már eddig is sokakat aggasztottak, de ma bizonyossá vált, hogy a kormány élén egy önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és Magyarország polgárait nyakló nélkül fenyegető miniszterelnök áll. „A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához” – írta az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Kapcsolódó tartalom Magyar Péter bejelentette: jön az Alaptörvény-módosítás, amelynek részeként kezdeményezik az államfő megbízatásának megszüntetését A miniszterelnök napirend előtt kijelentette: minden területen a leghatározottabban és legszigorúbban kell eljárnunk. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)