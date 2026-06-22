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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Fidesz: A kormányfő hagyja abba a fenyegetőzést és félelemkeltést

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.22. 15:39

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához” – írta a Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója hétfőn.

Havasi Bertalan az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmazott: a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy „a miniszterelnöknek elment az esze”. Ennek jelei már eddig is sokakat aggasztottak, de ma bizonyossá vált, hogy a kormány élén egy önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és Magyarország polgárait nyakló nélkül fenyegető miniszterelnök áll.

„A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához”

– írta az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Fidesz Havasi BertalanMagyar Péter

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