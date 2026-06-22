Extra páncélzatot kaptak a magyar Leopard tankok

Páncéltörő lövedékek elleni különleges, extra-páncélvédelemmel látták el a Magyar Honvédség Leopard 2A7HU harckocsijait, amelyek még hatékonyabbá váltak a kiegészítő páncélzatnak köszönhetően.

Tesztelték a Leopard 2A7HU harckocsira felszerelt, 360 fokos védelmet biztosító kiegészítő páncélzatot, amit kifejezetten a helységharc eredményesebb megvívására fejlesztettek ki. A toronynál a hátsó tárolódoboz vonaláig, a páncéltesten a motortérig nem robbanó reaktív páncélzat, azokon túl pedig lemezrácsozat alkotja a kiegészítő védelmet – számolt be róla a Panczelosok.hu Facebook-oldal. Mint olvasható: az extra páncélzat „egyértelműen a helységharcokban is nagy számban alkalmazott, kumulatív fejjel szerelt páncéltörő rakéták ellen véd leginkább; a lemezrács dolga, hogy a kumulatív sugár képzéséért felelős kúpot rongálja, és az esetlegesen kialakuló kumulatív sugarat eltérítse”.

A közösségi médiában megjelent beszámoló szerint a tatai Tankosok rövid torony- és futáspróbát végeztek, ami eredményesen zárult. A komolyabb vizsgálatokat – feltételezhetően – az elkövetkező kiképzési foglalkozásokon fogják végrehajtani.

Kiemelt kép: Leopard 2A7HU harckocsi az első, magyar igények szerint fejlesztett Leopard 2A7HU harckocsi (MTI/Bodnár Boglárka)