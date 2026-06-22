Csaknem hárommilliós bírságot kapott egy cigarettacsempész sofőr – közölte a NAV

Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán ellenőriztek egy Bulgária és Hollandia között közlekedő kisbuszt, amiben két sofőr és hat utas tartózkodott.

A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy vékony fémlemezek felhasználásával három műanyag nyílászáróban rejtett üregeket alakítottak ki, ahonnan 760 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint 2 millió forint értékben.

A NAV munkatársai jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indítottak eljárást; a sofőrnek, aki azt mondta, hogy az övé a cigaretta, mintegy 3 millió forint bírsággal kell majd számolnia – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)