Constantinovits Miklós: Folyamatos az Országos Mentőszolgálat átvilágítása

„Folyamatos és sok lépcsőből áll az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) átvilágítása; felmérik a jogi-gazdasági szerződéseket, átnézik a gépjárműparkot, valamint elkezdődött a párbeszéd a szakszervezetekkel” – mondta az OMSZ megbízott főigazgatója hétfőn, egy más témában tartott rendezvény után az MTI-nek.

Constantinovits Miklós hozzátette: a szervezet jogi-gazdasági átvilágítására pályázatot írtak ki, több külsős piaci cégtől kértek árajánlatot. Úgy vélte, a héten ennek már lesz eredménye, és meglesz az a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező cég, amely elkezdheti a munkát.

Az átvilágítás idejét 5-10 hétre becsülte a főigazgató.

A gépkocsi-állományt is átvizsgálják, minden gépkocsinál megnézik, hogy hány éves, mennyit futott, milyen funkciót tölt be, és hol állították szolgálatba. Ez a vizsgálat 1027 járművet jelent – tette hozzá. Szintén megkezdődött az épületállomány átvilágítása – ismertette a főigazgató, hozzátéve: itt több minisztériummal dolgoznak együtt, miniszteri egyeztetésekre lesz szükség.

Az OMSZ vezetője kitért arra is, hogy elkezdődött a párbeszéd a bajtársi közösség és a szakszervezetek között. Elmondta: módosítják a panaszkezelési integritásvédelmi szabályzatot, és tájékoztatták a munkatársakat, hogy milyen csatornán tehetnek bejelentéseket. Az OMSZ vezetője változtatni tervez és humánerőforrás- és a kommunikációs stratégián is, a transzparencia jegyében hamarosan megkezdik a mentőszolgálat tevékenységére vonatkozó, különböző indikátorok mentén mért, már validált adatok közlését.

Ezzel egyidejűleg – emelte ki – el kell kezdeni a társadalom tájékoztatását arról, hogy egy-egy indikátor mit jelent. Constantinovits Miklós úgy vélte: az őszinteség, a transzparencia semmi esetre sem szabad, hogy koptassa egy szervezet nimbuszát. A megbízott főigazgató hozzátette: megértést vár a társadalomtól, de minőségi szolgáltatást szeretne nyújtani az Országos Mentőszolgálat.

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