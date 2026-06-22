Alighogy szabadult, máris gyilkolt volna egy szegedi nő

Elkezdődött annak a nőnek a pere hétfőn a Szegedi Törvényszéken, aki szabadulása után megpróbálta meggyilkolni korábbi barátjának új élettársát.

A 46 éves nőt különös kegyetlenséggel, több ember és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és rongálás vétségével vádolják. A vádirat szerint a nő tavaly november 2-án szabadult a büntetés-végrehajtási intézetből. Még aznap vissza kívánt térni abba a szegedi lakásba, ahol börtönbe vonulása előtt az élettársával lakott. Ekkor szembesült azzal, hogy a férfi a távollétében újabb párkapcsolatot létesített, a lakásban pedig új élettársával és két ismerősével lakik.

A vádlottat feldúlták a történtek, a nap folyamán alkoholt fogyasztott, majd este többször is szóváltásba került korábbi élettársával. A vita során azzal fenyegette meg a férfit és új párját, hogy ha továbbra is együtt lakják a lakást, rájuk gyújtja azt. Az este folyamán a férfi egy rövid időre távozott, miközben új élettársa otthon maradt és aludt.

A vádlott ekkor egy öngyújtóval meggyújtotta az alvó sértett alatti lepedőt. A lángra kapott lepedőt a sértett két lakótársa azonnal leöntötte vízzel, a nő így nem sérült meg. A férfi és új élettársa hajnalban elmentek otthonról.

A két másik lakó még aludt, amikor a vádlott erről tudva tüzet rakott a lakásban, a tűz pedig az egész ingatlanra átterjedt. A lakók csak akkor ébredtek föl, amikor már az egész épület lángolt. Egyikük alig tudott kimenekülni, mivel a lakás kijárata is nagy lánggal égett. Őt a mentők füstmérgezés gyanújával szállították kórházba. A sértettek életét az mentette meg, hogy időben felébredtek és észrevették a tüzet.

Az ingatlanban a tűz következtében csaknem félmillió forintos kár keletkezett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról tíz év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.

A vádlott tagadta bűnösségét, így ügyében tárgyaláson fog – előre láthatólag szeptemberben – dönteni a törvényszék.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)