Újra szabad az M7-es pályája, befejeződtek az útfelbontások

Befejeződtek a felújítási munkálatok az M7-es autópályán, a szünidő alatt már nem lesznek előre tervezett munkálatok a sztrádán – közölte az MKIF. Korlátozás nélkül használható az M7-es autópálya az M0 és Balatonvilágos között mindkét irányba.

Nem lesznek előre tervezett nagykarbantartási munkák az M7-es autópályán a nyári szünidőben – ezt ígéri az üzemeltető MKIF Zrt. A vállalat Facebook bejegyzésében és videóban számolt be arról, hogy a változatos időjárás ellenére a tervezettnél 4 nappal korábban végeztek a felújítási munkálatokkal Székesfehérvár térségében, így június 12. óta korlátozások nélkül lehet használni az M7-et az M0 és Balatonvilágos között mindkét irányba. És ez így marad a vakáció ideje alatt is – ígéri az MKIF.

Az elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan, az M7-en az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon a szünidő alatt, azaz 2026.06.20. – 2026.08.31. között egyik irányban, tehát sem a Balaton, sem a főváros felé nem lesznek előre tervezett burkolatmegújítási munkálatok.

Ezt a társaság évek óta önként vállalja, hogy a nyári időszakban a tó könnyebben megközelíthető legyen.

Fontos, hogy az M7 autópálya teljes szakaszán az üzemeltetési és fenntartási feladatokat (ez praktikusan a karbantartási feladatokat jelenti) a nyári időszak alatt is folyamatosan elvégzik. Ám ezek tervezésekor is figyelembe veszik a forgalmi adatokat – olvasható a Világgazdaságban.

Kiemelt kép: Az M1-es és M7-es autópályák fõvárosból kivezetõ szakaszának mindhárom sávjában (j) araszolnak a gépjármûvek átmeneti forgalmi akadály miatt. Ellenkezõ irányban (b) autók és teherjármûvek sorai tartanak jó tempóban Budapest felé (MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)