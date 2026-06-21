Újra szabad az M7-es pályája, befejeződtek az útfelbontások

Nem lesznek előre tervezett nagykarbantartási munkák az M7-es autópályán a nyári szünidőben – ezt ígéri az üzemeltető MKIF Zrt. A vállalat Facebook bejegyzésében és videóban számolt be arról, hogy a változatos időjárás ellenére a tervezettnél 4 nappal korábban végeztek a felújítási munkálatokkal Székesfehérvár térségében, így június 12. óta korlátozások nélkül lehet használni az M7-et az M0 és Balatonvilágos között mindkét irányba. És ez így marad a vakáció ideje alatt is – ígéri az MKIF.
Ezt a társaság évek óta önként vállalja, hogy a nyári időszakban a tó könnyebben megközelíthető legyen.
Fontos, hogy az M7 autópálya teljes szakaszán az üzemeltetési és fenntartási feladatokat (ez praktikusan a karbantartási feladatokat jelenti) a nyári időszak alatt is folyamatosan elvégzik. Ám ezek tervezésekor is figyelembe veszik a forgalmi adatokat – olvasható a Világgazdaságban.
Kiemelt kép: Az M1-es és M7-es autópályák fõvárosból kivezetõ szakaszának mindhárom sávjában (j) araszolnak a gépjármûvek átmeneti forgalmi akadály miatt. Ellenkezõ irányban (b) autók és teherjármûvek sorai tartanak jó tempóban Budapest felé (MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)