Magyar Péter a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslat legerősebb változatának támogatására kéri a Tisza Pártot

„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk” – írta posztjában Magyar Péter.
A javaslatokról kiemelte: „elárulok egy titkot”: mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza-frakciót is.
Kitért arra is: a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.
A miniszterelnök szombaton közölte: először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az Országgyűlés elé. Jelezte azt is: bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.
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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án – MTI/Bodnár Boglárka