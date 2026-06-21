Heves zivatarokkal törhet meg a kánikula, jégeső is lehetséges

Kép forrása: met.hu

A déli óráktól azonban erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és egyre többfelé, akár több hullámban számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti! Zivataroktól függetlenül a légmozgás gyenge vagy mérséklet marad.

Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.

Kép forrása: met.hu

A gomolyfelhők a legtöbb helyen összeesnek, és nagy területen kiderül az ég, azonban maradnak felhősebb tájak. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet. A záporok, zivatarok számossága csökken, de néhol még hajnalban is eshet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb csapadékgócok környezetében lehet szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: Zivatarfelhő Nagykanizsa felett 2023. június 23-án este (Fotó: MTI/Varga György)