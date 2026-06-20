Strandolásra csábít a kánikula, de nem mindenhol marad zavartalan a napsütés

Kép forrása: met.hu

Nagyobb eséllyel északkeleten és a középső országrészben lehet esőre számítani, de a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadékgóc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a zivatarokat azonban erős, viharos széllökés is kísérheti.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Estére nagyrészt kiderül az ég, de főként a keleti, északkeleti tájakra időszakosan érkezhet felhőzet. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul,

de a vízpartok mentén és a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: Fürdőzők a balatonboglári Platán strandon 2024. július 12-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)