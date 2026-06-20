Nagyon erős UV-B sugárzásra figyelmeztet vasárnapra a HungaroMet

Nagyon erős, a „figyelmeztetési kritériumot meghaladó” UV-B sugárzásra hívta fel a figyelmet a HungaroMet Nonprofit Zrt., az MTI-hez eljuttatott közleményében szombaton.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint, a Nyugat-Dunántúlon, Közép-Dunántúlon, Közép-Dunántúlon, Pest és Budapest térségében a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon is nagyon erős UV-B sugárzás várható, melynek maximum értéke – az UV-B index szerinti – 7,2-7,5 közötti lehet.

A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges napközben 11 óra és 15 óra között kerüljék a napozást, vállat takaró pólót. szalmakalapot viseljenek, illetve fényvédő krémet használjanak.

Emlékeztetettek arra, hogy normál bortípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A várható UV-B értékek területi eloszlása tájékoztatásuk szerint megtekinthető a met.hu oldalon.

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