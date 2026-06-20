Magyar Péter: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal

Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten, először társadalmi egyeztetésre bocsátják - mondta a miniszterelnök az RTL Híradónak szombaton.

Magyar Péter felidézte: az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabály-tervezetet.

Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek. Ezért a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, és ezután megy az Országgyűlés elé.

A miniszterelnök bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.

Kiemelt kép: .Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án – MTI/EPA/Olivier Matthys