Magyar Péter: A magyar közlekedés végre új lendületet kaphat

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a magyar közlekedés végre új lendületet kaphat – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján szombaton.

A kormányfő az Északi Járműjavító épületében berendezett, Öveket bekapcsolni! címet viselő időszaki kiállítás megnyitóján felhívta a figyelmet arra, hogy a közlekedés ügye „egy olyan vezető kezében van, aki (…) őszinte érdeklődéssel és lelkesedéssel fordul” a közlekedés története és jövője felé.

Vitézy Dávid – a magyar közlekedés talán legnagyobb rajongójaként – minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel és jó élménnyel találkozhat majd Magyarország, amely „közelebb hozza ezt a különleges világot a családokhoz és a fiatalokhoz” és vezetésével a magyar közlekedés is valóban végre új lendületet kaphat – fogalmazott.

A kiállításról szólva kiemelte: az a magyar közlekedés fejlődésének útját mutatja be, s arról mesél, „hogyan vált egyre biztonságosabbá a közlekedés, milyen tanulságokat hozott a múlt és hogy hogyan segítik a legújabb technológiák, hogy a jövő útjai még biztonságosabbak, még gyorsabbak, még kiszámíthatóbbak és még zöldebbek legyenek” – fogalmazott.

Magyar Péter miniszterelnök (j), Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (j2) és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (b) az Öveket becsatolni! című, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ötödik időszaki kiállításának megnyitóján a budapesti Északi Járműjavítóban 2026. június 20-án – MTI/Kovács Márton

Szólt arról is, hogy a közlekedési kiállítások olyan családi programok, amelyeken „egyszerre lehet játszva tanulni, rácsodálkozni a technika eredményeire és közben együtt tölteni minőségi időt”.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Közlekedési Múzeum és azon belül a tárlatnak otthont adó járműjavító különleges helyet foglal el a magyar kulturális életben, hiszen „nemzedékek nőttek fel úgy, hogy egy múzeumlátogatás során itt találkoztak először a mozdonyok, repülőgépek, autók és hajók lenyűgöző világával”.

Rögzítette, hogy ez a nap nemcsak a most megnyitott kiállításról szól, hiszen szombaton tartják országszerte a Múzeumok éjszakája programjait, amelynek keretében 24. alkalommal 300 múzeumban, kulturális színhelyen várják a látogatókat.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elődjére, Lázár Jánosra utalva többek között arról beszélt, hogy a közlekedési tárca leköszönt vezetője „az elmúlt évekre jellemző, megosztásra épülő politikai kultúra foglyává tette a Közlekedési Múzeumot”. Úgy fogalmazott, hogy „a budapestiek és a vidékiek egymás ellen hangolásának, egy kulturális intézmény politikai célú kisajátításának lehettünk tanúi az elmúlt években, amelynek nyomán tavaly nyáron nem nyithatott meg az időszaki kiállítás”. Azt mondta, örül annak, hogy a múzeum a látogatók számára is visszatér a kőbányai járműjavítóba.

Az 1962-ben épült, eredetileg a dízeljárművek javítására szolgált csarnokban színvonalas kiállítást rendeztek a múzeum munkatársai, amely a közlekedésbiztonságra is felhívja a figyelmet – jegyezte meg.

A múzeumoknak ma egyik legfontosabb küldetése, hogy úgy adjanak át tudást, hogy az ne egy digitális képernyő előtt történjen, ez a kiállítás ennek igyekszik megfelelni – tette hozzá.

A beszédeket követően tárlatvezetésre indultak a résztvevők, a kormányfő és a tárcavezető mellett Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára is. A bejárás során Magyar Péter számos járműre felszállt, volt amelyikbe beleült, egy repülőgép pilótafülkéjében pedig egy kisfiú mellett imitálta a jármű vezetését.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum honlapján olvasható tájékoztatás szerint az Öveket becsatolni! című kiállítás a múzeum fogatolt, hajózási, közúti, légi, vasúti és városi gyűjteménye műtárgyainak segítségével követi végig a magyar közlekedésbiztonság történetét. A tárlaton bemutatják a mai radarokat, kamerákat, és szót ejtenek a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáról, sőt a KRESZ jövőjéről is.

Az Északi Járműjavító megújulás előtt álló tereiben, a Közlekedési Múzeum leendő új otthonában megtekinthető tárlat szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között látogatható október végéig.

A kiállításról további részletek olvashatók a https://azeszaki.hu/hu honlapon.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond az Öveket becsatolni! című, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ötödik időszaki kiállításának megnyitóján a budapesti Északi Járműjavítóban 2026. június 20-án – MTI/Kovács Márton