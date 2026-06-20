Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a nyári főszezonban mint eddig

Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz június 20-án induló nyári főszezonban mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban – tudatta az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A nyári menetrenddel nemcsak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is – írták.

A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a FLIRT és KISS motorvonatok játszák majd a balatoni közlekedésben.

A Tópart expressz, a Katica InterRégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár expresszvonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz.

Ezek a járművek kényelmesek akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok – tudatták.

Hozzátették, hogy dolgoznak a legkorszerűbb mozdonyaik is: a Vectron-flotta a Balaton InterCity-n, a Traxxok a KékHullámokon vágnak neki a nyárnak. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyjegy váltása. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot, és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak.

A vezérigazgató tájékoztatása szerint, a nyári szezonban a megelőzésre és a gyors beavatkozásra is kiemelt figyelmet fordítanak. „Számos helyszínen tartalék mozdonyok állnak szolgálatba, forgalomirányító kollégáink pedig fokozott figyelemmel követik a Balaton környéki vonatok közlekedését. Szükség esetén klimatizált, nagyrészt alacsonypadlós tartalék autóbuszok is azonnal mozgósíthatók, ha valahol operatív vonatpótlás válik szükségessé” – közölte.

Hozzáfűzte: minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpár-kapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását.

Több InterCity-n idén is elérhető az Utasellátó szolgáltatás: a Balaton IC-kben étkezőkocsi, a Kék Hullám vonatokban pedig bisztrókocsi közlekedik.

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: Facebook