A jövő héten publikálják az orvosok közösségi médiahasználatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást - jelentette be Hegedűs Zsolt

Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi médiahasználatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást – közölte az egészségügyi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

„Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható” – írta a posztban Hegedűs Zsolt.

Jelezte ugyanakkor, hogy az elvek önmagukban nem elegendőek. Fontos az orvosetikai ügyrend korszerű megújítása is: az átláthatóság, valamint az előzetesen, objektív szempontok alapján rögzített szankciók rendszere nélkül a leírt elvekből nem lesz élő gyakorlat. A szakirodalom is azt mutatja, hogy a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció.

Arra is kitért, hogy lépésről lépésre haladnak: miközben dolgoznak a kiváláson és az új, önálló Egészségügyi Minisztérium felállításán — amely a jogi és adminisztratív folyamatok miatt hosszabb és összetettebb, mint elsőre gondolták —, a munka közben sem áll meg.

A miniszter kiemelte, párhuzamosan haladnak az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakításával és rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az egészségügyi és kamarai törvény reformjával, az új háttérintézetek megalakításával, a kórházvezetők munkájának felülvizsgálatával, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldásaival, a sürgősségi és pszichiátriai ellátás megerősítésével, az alapellátás megújításával, a kórházakban rekedt gyermekek helyzetének rendezésével, az azbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárásával és kezelésével, az uniós források hazahozatalával, valamint a nemzetközi és európai szakmai kapcsolatok újjáépítésével.

Rámutatott, hogy mindeközben zajlik azoknak a működési kihívásoknak a sürgős kezelése is, amelyek az örökölt humánerőforrás-, szervezési és finanszírozási hiányosságokból fakadnak és amelyek rendezése elengedhetetlen a betegbiztonság további erősítéséhez.

Dolgoznak a betegelégedettségi és visszajelző rendszer országos bevezetésén, az értékalapú finanszírozás megteremtésén, a kórházi infrastruktúra felmérésén és javításán, valamint azon is, hogy az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés szélesebb körben biztosított legyen – sorolta közösségi oldalán a tárcavezető.

„Tudom, hogy az ágyak mellett mindebből még nem érzékelhető változás. De ez valóban nem 100 méteres síkfutás, hanem maraton. Rengeteg dolgunk van. De hiszem, hogy egy szabadabb szellemben, ahol a szakmaiság, az őszinteség és az etikus magatartás a zsinórmérték, közösen hegyeket tudunk megmozgatni a magyar emberek egészségéért és a jobb ellátásért”

– fogalmazott posztjában a miniszter.

Ezt követően Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán megköszönte a támogatást, a biztatást, az együttműködést és a türelmet addig is, amíg a minisztériumi munka a betegágyak mellett is kézzelfogható javulásokat eredményez. „Minket ez vezérel” – tette hozzá.

A poszt alatt olvasható egyik kommentben Hegedűs Zsolt közölte, az etikai irányelv az ágazati vezetőkre is érvényes lesz, beleértve a minisztert.

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter – MTI/Hegedüs Róbert