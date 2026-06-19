Tűz van egy hulladéklerakóban Cegléd külterületén

A közlemény szerint a ceglédi hivatásos tűzoltók és több más egység légzésvédelem mellett dolgozik a lángok megfékezésén, a rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti.
Az MTI kérdésére a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, hogy mintegy 40 tűzoltó 10 járművel vonult a helyszínre.
Kapcsolódó tartalom
Több mint ezer tonna hús égett el a kigyulladt nyírbátori üzemben, ahol a térség képviselője szerint határérték feletti ammóniakoncentrációt mértek
A térség tiszás országgyűlési képviselője szintén a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammóniakoncentrációt mértek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)