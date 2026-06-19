Tesztidőszakkal tér vissza az új Bubi

Tesztidőszakkal és ajándék bubizással tér vissza a fővárosba a korábban méltán népszerű közbringarendszer. A Bubi kerekei márciusban „durrantak ki”, azóta állt a szolgáltatás.

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában jelentette be, hogy egyelőre még csak tesztüzemmódban, de visszatér a fővárosba a korábban méltán népszerű közbringarendszer. A budapesti városvezető a márciusban leállított Bubi 2.0-t sikertörténetnek nevezte, lévén hogy „megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt, és megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hogy folytatódhasson és bővüljön az elmúlt években elindult bringás forradalom a városban, ezért most korszerűsítjük a bringákat, és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromos kerékpárokat adunk Budapestnek”.

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy „most egy zárt tesztidőszak” kezdődik, amely azt jelenti, hogy a BKK munkatársai és partnereik, például a Kerékpárosklub, teszteli a bicikliket. „Ezt követően jön az ajándék bubizás: júliusban a Budapest GO-ban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldjük majd, a részletekről a BKK folyamatosan tájékoztat mindenkit. Az ajándék bubizás után pedig fokozatosan áradnak majd az új Bubik a városban” – írta Facebook-posztjában Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a fővárosban március ötödikén állt le a Mol Bubi közbringa-szolgáltatás, amelyet még Tarlós István főpolgármestersége idején, 2014-ben hoztak létre.

A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy a 2021-es kerékpárcserék után már a napi húsz-huszonötezres felhasználói szintig is eljutott. A szolgáltatást Budapesten több mint kétszáz gyűjtőállomáson lehetett igénybe venni. A zöld színű biciklik száma tavaly már meghaladta a 2500-at. A felmérések szerint a főváros lakossága az esetek 57 százalékában munkába járásra és hazajutásra, 49 százalékban bevásárlásra, 40 százalékban pedig szabadidős céllal vette igénybe.

Megírtuk: a szolgáltatás március ötödikén állt le, mégpedig azért, mert a Karácsony Gergely főpolgármester felügyelete alá tartozó BKK vezetősége nem készült fel arra, hogy 2025. december végeztével lejár a 2.0-s rendszer üzemeltetési szerződése. A végső leállás azért következett be egy kicsit később, mert a közbeszerzési jog engedélye révén a szolgáltatást egészen március 6-ig ki lehetett húzni.

A Bubi 3.0 üzemeltetését elnyerő spanyol cégtől meghökkentően nagy összegért rendelte meg a közbringa szolgáltatást a BKK. A januárban megjelent eredménytájékoztató szerint a 66 hónapra, vagyis öt és fél évre szóló keretmegállapodás teljes összege nettó 35,5 milliárd forint. Összehasonlításul: a Bubi 2.0-t működtető szolgáltató, a Csepel-Nextbike konzorcium öt évre 1,798 milliárd forintért vállalta az üzemeltetést az 1200 darab kerékpár és 158 dokkolóállomás biztosításával. Az is igaz viszont, hogy a Bubi 3.0 mögé álló spanyol központú vállalat 3300 darab – 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű – kerékpár forgalomba állítását vállalja. Fontos különbség továbbá az is, hogy a jelenlegi mintegy 42 négyzetkilométeres működési terület a duplájára bővül, miközben a hagyományos állomások mellett a Mobi-pontok is bekapcsolódnak a rendszerbe. Ez a jelenlegi 222 állomás helyett több mint 1200 fel- és leadási pontot jelenthet.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester kerékpárral érkezik a Práter utca és Szigony utca kereszteződésénél lévő Mol Bubi gyűjtőállomáson tartott sajtótájékoztatóra 2022. május 2-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)