Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a Kormány.hu oldalon.

A kormányzati honlapon olvasható,

a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításának, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló kormányrendelet módosításának célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti, szakmai autonómiájának növelése, ennek érdekében a munkáltatói jogok körében az intézményigazgatók részére több jogosultság biztosítása, valamint a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállítása.

A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett:

helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait;

eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat;

szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál;

továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni.

A társadalmi egyeztetés határideje június 27.

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó szervezeti és működési szabályzatot (szmsz) a nevelőtestület az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. A hatályos szabályozásban ezen szervezeteknek nincs véleményezési joga, az szmsz-t az igazgató a nevelőtestület bevonásával készíti el. Az új szabályok szerint a fenntartó a program azon elemeivel kapcsolatban gyakorol egyetértési jogot, amelyekből többletkötelezettségei származnak.

A pedagógiai programot is a nevelőtestület fogadja el a jövőben, az igazgató pedig jóváhagyja. A fenntartó egyetértési jogot gyakorol a pedagógiai program azon elemeivel kapcsolatban, amelyekből rá többletkötelezettség hárul. Jelenleg az igazgató készíti el a pedagógiai programot a nevelőtestület bevonásával.

Az iskola éves munkatervét az igazgató készíti elő és a nevelőtestület fogadja el az új szabályozás szerint. Jelenleg ez a feladat az igazgatóhoz van delegálva.

Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetői programot a nevelőtestület véleményezi, titkos szavazással alakítja ki véleményét a pályázó által benyújtott programról.

A tankerületi központ fenntartásában működő köznevelési intézményben a munkáltatói jogokat a tankerületi központ vezetője helyett az igazgató gyakorolja, a tankerületi vezetőnek egyetértési joga lesz. Az egyetértését azonban csak akkor tagadhatja meg, ha jogszabályba ütközik vagy a költségvetési fedezet nem áll rendelkezésre a kinevezéshez.

Az oktatási miniszter törölni javasolja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvényből a pedagógusok sztrájkjogával kapcsolatban az elégséges szolgáltatásokat meghatározó rendelkezéseket.

Ugyanakkor a törvénytervezet tartalmaz rendelkezéseket a még elégséges szolgáltatásokkal kapcsolatban. Egyebek mellett kimondja, hogy a gyermek, tanuló felügyeletét a sztrájkkal érintett munkanapon hét és tizenöt óra között kell biztosítani, a kollégiumban pedig az ott tartózkodás ideje alatt biztosítandó a gyermekfelügyelet.

Rögzítik azt is: a munkáltató a nála képviselettel rendelkező szakszervezetek között az őket megillető jogosultságok biztosítása tekintetében különbséget nem tehet.

Újdonság, hogy a munkáltató döntéseiben való részvétel érdekében létre kellene hozni köznevelésben foglalkoztatottak tanácsát minden olyan munkáltatónál, ahol a köznevelésben foglalkoztatottak létszáma a tizenöt főt eléri.

A pedagógusok új életpályájáról szóló kormányrendelet módosítása a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsa megválasztásának részletszabályait tartalmazza.

Kiemelt kép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló törvény vitáján az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)