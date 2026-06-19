Sulyok Tamás döntött: aláírta a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról szóló Alaptörvény-módosítást

A Sándor-palota közleménye az alaptörvény tizenhatodik módosításának a miniszterelnök megválasztását korlátozó rendelkezéseivel összefüggésben – kezdte bejegyzését közösségi oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Sulyok Tamás azt írta, az Országgyűlés 2026. június 15-én elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását. Hozzátette, a köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja.

A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll-eljárás kezdeményezésének feltételei.

Kifejtette, az alaptörvény-módosítás keretében az Országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény-módosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető.

A köztársasági elnök az alábbiakat rögzítette:

A parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a kormány megbízatása az Országgyűlés bizalmának függvénye, amely a kormány Országgyűlés irányába fennálló felelősségével párosul. Az Országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más, európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek.

Ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az Országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti.

A közhivatal-viseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Az alaptörvény-módosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnökké választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama.

Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően az alaptörvény módosítását aláírta és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

Az első alaptörvény-módosítási javaslat visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik

Magyar Péter egyik kampányígérete volt, hogy az alaptörvényben két ciklusban maximalizálják a miniszterelnök mandátumát, és ez a módosítás visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd. Most ez szerepel a Tisza Párt első alaptörvény-módosítási javaslatában, amit a frakció két országgyűlési képviselője, Melléthei-Barna Márton és az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető Hantosi István terjesztett be. Az indítvány nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

Kapcsolódó tartalom Hétfőn dönthet az Országgyűlés a miniszterelnöki ciklusok nyolcéves korlátozásáról Döntés várható Toroczkai László mentelmi ügyében is.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)