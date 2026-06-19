Pótlóbusz jár a H7-es HÉV helyett szombattól, több mint két héten át

Karbantartás miatt pótlóbuszok viszik az utasokat a H7-es HÉV vonalán június 20-tól július 6-ig – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) péntek az MTI-vel.

A H7-es jelzésű buszok a Boráros tér és Csepel, Szent Imre tér között közlekednek majd, a Szent Imre tér és Csepel HÉV-állomás között a 35-ös, a 36-os, a 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as, a 278-as, a 71-es, a 148-as, a 151-es, a 152-es és a 159-es autóbusszal lehet utazni.

A BKK közölte azt is, hogy

a karbantartáshoz kapcsolódóan lezárják az Ady Endre úti, valamint a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, valamint a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-jén 7 órától július 3-án 19 óráig.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka Dániel)