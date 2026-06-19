Orbán Balázs bejelentette: lemondott az MCC Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról

Orbán Balázs bejelentette: lemond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról, és azt is tudatta, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek.

Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatója a Facebook-oldalán jelentette be pénteken, hogy lemond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Orbán Balázs bejegyzésében tudatta, hogy a kurátorok

Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.

A lemondott kuratóriumi elnök arról is írt, hogy az Országgyűlés a napokban egy olyan alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely – mint Orbán Balázs fogalmazott – „alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét”.

Meggyőződésem – folytatta – hogy „a tehetséggondozás ügye szempontjából az elmúlt évek hozták a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb sikereit, és az elmúlt hat évben közös munkánk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált”.

Orbán Balázs bejegyzésében háláját fejezte ki mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Kiemelte, hogy a folyamatban lévő törvénymódosítás miatt az alapítvány helyzete a közeljövőben meg fog változni, egyúttal tudatta azt is, hogy a módosításokkal nem ért egyet, azokat a parlamentben is ellenzi és ellenezni is fogja, ugyanis – szerinte – valójában „nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot”. Egyúttal hozzáfűzte, hogy az alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt küzdenek azért, hogy megvédjék az intézményt.

Szerinte azt a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az alapítvány túlélését.

„A következő két hónap legfontosabb feladata ezen tárgyalások sikerre vitele lesz, és ebben a legjobban úgy tudok segíteni, ha lemondok a kuratóriumi elnök tisztségemről, és a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésemmel nem terhelem a tárgyalásokat ”

– fogalmazott.

Orbán Balázs bejegyzésében méltatta azt a munkát, amellyel több mint 8000 tehetséges magyar fiatal ingyenes tehetséggondozását tudják végezni szerte a Kárpát-medencében. Kiemelte a hiánypótló képzéseket, a beruházásokat, és a szerinte „az ország legnagyobb tehetségfesztiválja”, valamint a több ezer nemzetközi konferencia, esemény, találkozó öregbítették, nemesítették az MCC és Magyarország hírnevét. „Jelszavunk vala: Bonus intra, melior exi!” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Kovács Márton)