NAV: Illegális cigarettagyárat számoltak fel a pénzügyőrök

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói nemzetközi akcióban fogták el egy hamis cigarettát előállító bűnszövetség tagjait; a bűnszervezet professzionális, a teljes gyártási folyamatot lefedő gépsorokkal dolgozott, Szlovákiában alapanyagraktárt tartott fenn – közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a NAV nyomozói és a Szlovák Pénzügyi Igazgatás Bűnügyi Hivatala összehangolt akcióban csapott le az illegális cigarettagyártással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre.

A közös felderítés eredményeként több helyszínen ütöttek rajta a szervezet tagjain mindkét országban: a Magyarországon működő illegális cigarettagyár, valamint a Szlovákiába telepített alapanyagraktár felszámolásával egy időben, a hamis áru értékesítése közben fogták el az elkövetőket.

A Magyarországon engedély nélkül működő üzemben teljes gyártósor működött, a nyersanyag feldolgozásától egészen a késztermék előállításáig; az épületet teljes hang- és hőszigetelés védte, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki.

Az elkövetők különösen óvatosak voltak, ugyanis a gyár környezetében blokkolták a GSM-, rádió- és wifihálózatokat, mindemellett katonai és titkosszolgálati technológiai eszközökkel, röntgenberendezéssel szűrték ki a járművekben elhelyezett nyomkövetőket. Hamis rendszámokkal konspiráltak, felvezető járművekkel biztosították a zökkenőmentes szállítást, a kapcsolatot pedig titkosított csatornán keresztül tartották

– írták.

A rajtaütésnél a hatóságok jelentős értékű vagyont foglaltak le, összesen 1 milliárd forint értékben; a lefoglalt tárgyak között cigarettagyártó gépsor, ipari aggregátor, porleválasztó elszívóberendezés, kompresszor, valamint személygépkocsi is szerepel.

Az illegális cigarettagyárban talált alapanyagok több mint 1,5 millió doboz hamis cigaretta előállításához voltak elegendőek – tették hozzá.

A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint az elkövetői kör által külföldön okozott kár szintén megközelíti az 1 milliárd forintnak megfelelő eurót.

A jogellenes tevékenység szervezésében részt vevő öt férfit – egy magyar, egy szlovák, három ukrán állampolgár – tetten érték és elfogták a bűncselekmény elkövetése közben.

A Magyarországon elfogott két embert gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős értékre üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntett miatt – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)