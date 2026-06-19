Megkezdődnek a pályakarbantartási munkálatok a Budapest–Cegléd–Szolnok-vonalon – jelentette be Hegyi Zsolt

Június 20-tól több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest–Cegléd–Szolnok-vonalon, a fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása; a munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-tól július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Ezek célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a pályaállapot javítása, és az óránkénti 120 kilométeres pályasebesség visszaállítása. Július 10. és 18. között pedig a ceglédi állomás 5. vágányán mintegy 80 méteren ágyazatcserét végeznek, amelynek eredményeként ezen a szakaszon ismét biztosítható lesz az óránkénti 120 kilométeres pályasebesség.

A munkálatok változó menetrenddel, hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a Nyírség InterCityk a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban.

Hozzátette, hogy

július 19-e után további beavatkozásokat terveznek szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást.

A MÁV-csoport vezérigazgatója megjegyezte, hogy idén nyáron szerették volna elvégezni a Kőbánya-Kispesttől a Városligeti elágazásig tartó vonalszakasz teljes felújítását is, erre azonban a közbeszerzés elhúzódása miatt most nyáron nincs lehetőségük, de a beavatkozás nem odázható el, a közbeszerzési eljárás lezárulta után születhet arról döntés, hogy ez a közeljövőben pontosan mikor valósulhat meg.

A MÁV-csoport a fejlesztésekkel összefüggésben közleményben arról tájékoztatta az MTI-t, hogy

a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen-vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-tól több hónapon át.

A változások között említették, hogy június 20-tól július 18-ig a Nyírség InterCityk a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról indulnak, menetrendjük módosul: 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket (Zugló, Kőbánya-Kispest, Ferihegy) és Ceglédet sem. Nyíregyháza, Debrecen felől ezen állomásokra utazóknak a Cívis InterRégiókat ajánlják.

A debreceni Cívis InterRégiók és a szegedi Napfény InterCityk a Nyugatiból 1–6 perccel korábban indulnak, illetve 9–14 perccel később érkeznek.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Hegyi Zsolt