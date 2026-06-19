Magyar Péter: Megbukott Sulyok Tamás alkotmányos puccskísérlete, távoznia kell

Az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell; Sulyok Tamás és a mögötte állók „alkotmányos puccskísérlete végképp megbukott” – mondta a miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában péntek este.

Magyar Péter felidézte: csütörtökön neves jogtudósok és egyetemi oktatók mondták ki nyílt levélben, hogy azok a közjogi tisztségviselők, akik szerepet játszottak az Orbán-rendszer fenntartásában, elveszítették a demokratikus jogállam helyreállításához szükséges hitelességet, és ezért távozniuk kell.

Pénteken megszólalt Sulyok Tamás egykori munkahelye, az Alkotmánybíróság is. A köztársasági elnök alkotmányos puccsot akart elkövetni, és olyan beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, amely a saját pozícióját és havi 6 millió forintos fizetését akarta volna megmenteni. Az Alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Sulyok Tamás „alkotmányos puccskísérletére”, és egyértelműen selyemzsinórt küldtek a köztársasági elnöknek – fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter kiemelte: 1990 óta még hasonló sem történt. Teljesen példátlan, hogy a magyar nemzet jelentős többsége, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke, több tucat neves jogtudós és most már az alkotmánybírók is egyöntetűen a köztársasági elnök távozását követelik – mondta. „Orbán Viktor bábja egy másik bábtól várt volna védelmet, de számításaival szemben a fideszes alkotmánybírók nem megerősítették a pozíciójában, hanem bevitték neki a kegyelemdöfést” – fejtette ki a miniszterelnök.

Sulyok Tamás éveken keresztül az Alkotmánybíróság elnöke volt. Pontosan tudnia kellett volna, hol húzódnak egy alkotmánybíróság hatáskörének a határai. Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje – közölte. „Sulyok Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeté. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek. Miután a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének alkotmányos puccskísérlete elbukott, nem tehetnek mást, minthogy lemondanak.”

„Vége van”

– hangoztatta Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Purger Tamás)