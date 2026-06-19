Levette napirendjéről Sulyok Tamás beadványát az Alkotmánybíróság

Elutasította az Alkotmánybíróság a Sulyok Tamás köztársasági elnök által előterjesztett beadvány tárgyalását – erről tájékoztatta az Alkotmánybíróság a Telexet. Az államfő beadványában ugyanis azt kezdeményezte, hogy a testület egy várható alaptörvény-módosítás alkotmányjogi megítélését véleményezze, emiatt a 15 tagú testületből már pénteken 7 alkotmánybíró kizáratta magát a beadvány tárgyalásából.

A testületnek a portál számára eljutatott közleményéből a Telex a következőket emelte ki:

„…az Alkotmánybíróság elnöke az ügyet az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről levette”.

A portál azt követően fordult a Polt Péter vezette Alkotmánybírósághoz, hogy kiderült: Sulyok Tamás beadványának benyújtása után heten kizáratták magukat az ügy tárgyalásából a tizenöt tagú testületből, aminek határozatképességéhez a tagok legalább kétharmadára van szükség.

A hét kizárással a testület tehát határozatképtelen, az ügy tárgyalása pedig ellehetetlenült.

Sulyok Tamás köztársasági elnök június 11-én ugyanis a közjogi méltóságok elmozdítását célzó alaptörvény-módosítások miatt fordult az Alkotmánybírósághoz azért, hogy véleményezzék a módosítások várható alkotmányjogi következményeit, még azok elfogadása előtt. A Telex szerint az államfő lényegében azt szerette volna elérni, hogy az Alkotmánybíróság mondja ki: valóban alkotmánymódosításnak minősülnek-e a már elfogadott alaptörvény-módosítások, ha azok „általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak”.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)