Karácsony Gergely: Célegyenesbe érkezett Budapest közbringarendszerének megújítása

Célegyenesbe érkezett Budapest közbringarendszerének megújítása: péntektől elindult az újgenerációs kerékpárok tesztelése – közölte Karácsony Gergely pénteken a Facebook-oldalán.

A főpolgármester azt írta: péntektől már láthatók „az új generációs Bubik a városban”. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai és partnereik, például a Kerékpárosklub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az „ajándék bubizás”. Júliusban a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A részletekről a BKK folyamatosan tájékoztat mindenkit – olvasható.

Karácsony Gergely közölte:

az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz.

„A Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak: megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt, és megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin” – fogalmazott a főpolgármester, kiemelve: most korszerűsítik a kerékpárokat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromos kerekpárokat adnak Budapestnek.

A BKK az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az éles induláskor az új rendszer összesen 3300 kerékpárt biztosít, és idővel a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpár lesz elérhető.

Az elektromos rásegítésű kerékpárokkal a cél a szélesebb felhasználói kör kiszolgálása, olyan ügyfelek elérése, akiknek eddig valamilyen okból nem jelentett reális alternatívát a MOL Bubi szolgáltatása, de ezután biztonsággal választhatják – olvasható.

A társaság közölte azt is, hogy a szolgáltatás névadó és stratégiai partnere továbbra is a Mol, míg új, digitalizációs partnerként a Mastercard csatlakozik a rendszerhez.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kovács Márton)