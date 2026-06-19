Ivókutak is segítenek a nagy melegben Budapesten

A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása; Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények – közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI megkeresésére pénteken.

Tájékoztatójuk szerint az ivókutak pontos helyét már a BudapestGO alkalmazásban és a Budapest.hu oldalon is meg lehet nézni.

A Főpolgármesteri Hivatal azt írta, hogy a Budapesti Közművek (BKM) valamennyi érintett divíziója előkészíti a hőség idejére a védelmi feladatokat: az FKF a locsolójárműveket indít, a Főkert öntözési és árnyékolási programokat működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius-fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is – írták.

Kitértek arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bevezeti a hőkeretmenetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek.

A Főpolgármesteri Hivatal közölte: a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte az MTI-vel, hogy

a társaság idén is lehetőséget biztosít arra hőségriadó esetén, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat, nemcsak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni vagy hűvösebb környezetben tartózkodni. A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az oda betérők számára

– írták.

A közlekedésszervező a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordít a komfortos utazási körülmények biztosítására, és folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek légkondicionáló berendezéseinek működését. Az ellenőrzések eredményei a BKK honlapján is elérhetők, az utasok visszajelzéseit pedig továbbra is várja a társaság.

A BKK folyamatosan nyomon követi az időjárási helyzet alakulását, és arra kéri az utasokat, hogy utazásaik során gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Róka László)