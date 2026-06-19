Három fehér zászlóval kezdett Magyar Péter Brüsszelben Bóka János szerint

Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar pozíciót is feladott már az első uniós csúcstalálkozón, amin részt vett – írta közösségi oldalán Bóka János fideszes parlamenti képviselő, korábbi európai ügyekért felelős miniszter.

A korábbi európai ügyekért felelős tárcavezető a következő három területet nevezte meg, ahol szerinte a kormány megváltoztatta Magyarország álláspontját:

Ukrajna uniós tagsága; a tűzszünet és béke kérdése; az uniós források nem válhatnak a politikai nyomásgyakorlás eszközeivé.

Bóka János kifejtette, hogy „az előző magyar kormány, a magyar emberek jelentős többségének álláspontját képviselve, elutasította Ukrajna uniós tagságát, mert az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az EU-ra. Magyar Péter hozzájárult Ukrajna csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez”.

„Ezért cserébe Ukrajnától olyan ígéreteket kapott a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására, amiket Ukrajna már többször megtett, de eddig sohasem tartott be”

– húzta alá Bóka János.

Azzal folytatta, hogy az előző magyar kormány az orosz–ukrán háborúban semleges pozíciót képviselt, az EU-tól pedig azt várta, hogy a konfliktusból kimaradva, saját érdekeit képviselve, mindkét féllel közvetlen kapcsolatot fenntartva aktívan dolgozzon a háború lezárása érdekében.

„Magyar Péter csatlakozott ahhoz az állásponthoz, ami szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal”

– figyelmeztetett a politikus. „Az előző magyar kormány az EU következő hétéves költségvetésével kapcsolatban azt képviselte, hogy az uniós forrásokat nem lehet politikai nyomásgyakorlási eszközzé tenni, és nem lesz megállapodás a soron következő költségvetésről addig, amíg a mostaniból minden nekünk járó forrást meg nem kapunk” – hangsúlyozta.

„Magyar Péter nem követelte a jelenlegi nyomásgyakorlási eszközök kivezetését, így lemondott legalább 2 milliárd euróról, amit eddig tőlünk politikai okokból elvettek”

– írta Bóka János.

„És mindezt már az első csúcstalálkozóján. Nem csoda, hogy ekkora örömmel fogadták az uniós intézmények vezetői, a német kancellár vagy éppen az ukrán elnök” – tette hozzá, majd azzal zárta bejegyzését: „Egyre növekvő aggodalommal tekintünk a következő, októberi uniós csúcstalálkozó elé.”

Kiemelt kép: Bóka János volt európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)