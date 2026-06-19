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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Érkezik az igazi nyári hőség: akár 35 fok is lehet pénteken

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Szerző: hirado.hu
2026.06.19. 07:31

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Pénteken sok napsütésre és magas hőmérsékletre számíthatunk, miközben csak néhány térségben alakulhat ki átmeneti zápor vagy zivatar – közölte a HungaroMet.

Túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomolyfelhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő.

Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati, délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat.

Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul.

Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos még csütörtökön, a kormányzati sajtótájékoztatón arról adott tájékoztatást, hogy nagy valószínűséggel szombaton hőségriasztást kell elrendelni, amely 2-es vagy 3-as fokozatú lesz.

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Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Általában derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

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