Bóka János: Orbán Viktor rám bízta a legnehezebb feladatot

Az uniós forrásokkal kapcsolatban a Fidesz újonnan megválasztott alelnöke azt mondta, örül annak, ha Magyarország valóban hozzáférhet a neki járó támogatásokhoz, ugyanakkor szerinte ezeket a pénzeket az előző kormány is megérdemelte volna, mivel állítása szerint minden szükséges feltételt teljesített. Úgy fogalmazott, hogy a források visszatartása kizárólag politikai okokból történt, és az Európai Bizottság ezzel azt üzente, hogy az uniós támogatások politikai nyomásgyakorlás eszközeként is felhasználhatók. Bóka szerint egyelőre nem ismert, milyen politikai ára van a mostani megállapodásnak, ez szerinte csak a következő hónapokban vagy években derülhet ki.

A Fidesz megújulása

A Fidesz megújulásáról szólva arról beszélt, hogy Orbán Viktor a párt egyik legnehezebb feladatát bízta rá. Elmondása szerint a cél az, hogy ismét megszólítsák a polgári, Európa-barát középosztályt, amelynek egy része az elmúlt választáson elfordult a Fidesztől. Úgy véli, a párt Európa-politikája az elmúlt években hitelességi problémákkal küzdött, ezért ezt fokozatosan, konkrét ügyeken keresztül kell újraépíteni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szerinte a Fidesz megújulása Orbán Viktor nélkül elképzelhetetlen, mert továbbra is ő jelenti a politikai közösség integráló erejét.

A vitnyédi menekülttábor ügye

Az interjúban szóba került a vitnyédi menekülttábor ügye is. Bóka János visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Vitnyéd-Csermajorban migránstábor épült vagy működött volna. Elmondása szerint 2023–2024-ben a kormány különböző szakmai lehetőségeket vizsgált annak érdekében, hogy az uniós migrációs szabályokat úgy lehessen végrehajtani, hogy azok ne sértsék Magyarország nemzetstratégiai érdekeit. Az egyik vizsgált forgatókönyv valóban számolt egy, az osztrák határ közelében kialakítandó tranzitzónával, azonban a kormány végül arra jutott, hogy ez nem egyeztethető össze a magyar állásponttal, ezért elvetették a tervet. Bóka hangsúlyozta, hogy Vitnyéden soha nem működött migránstábor, ugyanakkor szerinte a kérdés az, hogy a jövőben szükség lesz-e ilyen létesítményre.

Migrációs paktum

A migrációs paktummal kapcsolatban Bóka János úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi uniós szabályozás nem alkalmas egy újabb európai migrációs válság kezelésére. Szerinte csak idő kérdése, hogy ismét olyan helyzet alakuljon ki, mint 2015-ben, vagy akár annál is súlyosabb migrációs hullám érje Európát. Úgy véli, a migrációs paktum erre nem nyújt megfelelő megoldást, ezért továbbra is ellenzik annak végrehajtását. Azt is bírálta, hogy a Tisza Párt álláspontja szerinte nem egyértelmű a kérdésben, miközben a kormány azt közölte, hogy jelenlegi formájában nem kívánja végrehajtani a paktumot és nem nyújt be hozzá végrehajtási tervet sem.

Kiemelt kép: Bóka János (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)